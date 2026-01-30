В Пензе перевозчиков оштрафовали за грязь и отсутствие экипировки

В областном центре выявили нарушения в работе общественного транспорта. Проверка проводилась в микрорайонах Арбеково и Заря.

Сотрудники ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» оценили соблюдение требований госконтрактов, заключенных с перевозчиками.

«Выявлены факты неоткрытия всех дверей для посадки пассажиров на троллейбусном маршруте № 7 и в автобусах № 54, 66, 70, 130», - констатировали в учреждении.

Машины на маршрутах № 7, 25, 40, 54, 66 и 70 были выпущены на линию грязными.

«Кроме этого, зафиксирован факт отсутствия полной экипировки (указатель маршрута) на автобусе № 40», - добавили в ГКУ.

За нарушения в адрес ООО «АТП «Меркурий», ООО «Транспорт Пензы» и ООО «Универсал Сервис» направили претензии об уплате штрафов.