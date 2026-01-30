Пензенцы должны быть готовы к отключениям света из-за оттепели

Из-за оттепели в ближайшие дни в Пензе вновь могут произойти аварии на электросетях. Вероятность нештатных ситуаций спрогнозировал глава города Олег Денисов.

«Сложные погодные условия создают проблемы энергетикам. Дождь оседает на проводах, покрывает их ледяной коркой. Возникают кратковременные перебои с электричеством», - объяснил чиновник.

Он поручил подчиненным проконтролировать, чтобы все ресурсоснабжающие компании предусмотрели дежурство аварийных бригад.

«Нахожусь на постоянной связи с руководством ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго». Специалисты прикладывают все усилия и оперативно восстанавливают электроснабжение. Аварийные службы свое дело знают и работают круглосуточно!» - написал Денисов в своем телеграм-канале поздним вечером 29 января.

В ночь на 30-е число из-за ледяного дождя коммунальщики сделали основной упор на противогололедную обработку проезжей части и тротуаров, с улиц областного центра вывезли 6 520 кубометров снега.

Вечером 28 января из-за короткого замыкания на линии электропередачи в Пензе произошло масштабное отключение света. «В течение получаса энергетики провели необходимые работы и большинство абонентов получили электроэнергию. Чуть дольше обесточенными оставались лишь небольшие участки сети», - уточнил министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

В городском управлении ЖКХ отключение света объяснили выходом из строя кабельной линии.