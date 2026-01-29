Короткое замыкание: в правительстве обсудили отключение света 28 января

По информации ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», масштабное отключение электроэнергии в Пензе поздним вечером 28 января произошло из-за короткого замыкания на линии электропередачи, сообщили в областном правительстве.

Оно случилось из-за неблагоприятных погодных условий.

Точную причину предстоит установить межведомственной комиссии.

«В течение получаса энергетики провели необходимые работы и большинство абонентов получили электроэнергию. Чуть дольше обесточенными оставались лишь небольшие участки сети», - отчитался министр ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 29 января.

В ближайшие дни погодные условия в регионе снова будут неблагоприятными. Вероятны нештатные ситуации. Губернатор потребовал, что энергетики своевременно информировали людей о сроках устранения аварий.

Ранее в Управлении ЖКХ г. Пензы объяснили отключение света выходом из строя кабельной линии.