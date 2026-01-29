В УЖКХ объяснили причину перебоев со светом в Пензе

В УЖКХ объяснили причину перебоев со светом в Пензе
Жителей Пензы встревожили перебои со светом поздним вечером 28 января. В городском УЖКХ дали развернутый комментарий по поводу случившегося.

«28 января около 21:58 вышла из строя кабельная линия, что вызвало кратковременное отключение электроэнергии в Первомайском, Ленинском и Октябрьском районах», - рассказали в управлении.

Причиной аварии стали технические неисправности в электросети. Специалисты оперативно провели нужные работы, подачу ресурса удалось быстро восстановить.

В УЖКХ принесли извинения за временные неудобства и пояснили, что подобные проблемы свойственны сложным техническим системам. Ресурсоснабжающие организации следят за надежностью оборудования и профилактикой.

При проблемах с подачей энергии в ведомстве рекомендуют обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефонам: 63-10-05, 63-10-08. Вопросы можно задать и по номерам, указанным в квитанциях за коммунальные услуги.

