На улице Сузюмова в Заре установили новые фонари

На улице Сузюмова в Пензе (микрорайон Заря) появились новые фонари. Они будут освещать тропинку в районе дома № 4.

Расширение сетей наружного освещения проводилось по муниципальному контракту, пояснили в городском управлении ЖКХ в пятницу, 30 января.

Рабочие смонтировали 5 светильников - 3 на новых опорах и 2 на уже существовавших.

Как только управление ЖКХ заключит с АО «Пензенская горэлектросеть» договор на обслуживание сетей, фонари загорятся.

Ранее сообщалось, что на освещение поселка Ласточкино Гнездо, так называемого микрорайона для многодетных семей, выделили более 11 млн рублей. Там планируется установить 41 одностоечную железобетонную опору, 222 светильника с люминесцентными лампами, 5 ящиков управления.