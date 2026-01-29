В регионе с начала года провели 1152 выездных медосмотра

В регионе с начала года передвижные медицинские комплексы совершили 52 выезда. Осмотры прошли 1 152 человека в Каменском, Сердобском, Кузнецком, Нижнеломовском, Пензенском и Мокшанском районах. Такой итог подвели в областном минздраве.

Технику закупили в 2024-м. 8 машин, укомплектованных оборудованием фельдшерско-акушерского пункта, направили в Кузнецкий, Каменский, Нижнеломовский, Сердобский, Бессоновский, Лопатинский, Сосновоборский и Шемышейский районы.

Еще один спецавтомобиль (маммограф) закрепили за Бессоновской районной больницей.

Благодаря передвижным комплексам люди, проживающие в небольших (с населением меньше 100 человек) деревнях и селах, могут пройти обследование и получить консультацию у специалистов узкого профиля, не выезжая в город.

«Нам сообщили график приезда мобильной бригады. Мы спокойно пришли в указанное время, прошли осмотр. Врачи сразу сделали необходимые процедуры: взяли кровь на анализ, провели электрокардиографию, измерили артериальное давление. Все было быстро и организованно, очень удобно», - оценили новшество пациенты.

По словам замминистра здравоохранения Пензенской области Натальи Тюгаевой, в ближайшее время особое внимание уделят ранней диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и сахарного диабета.

Ранее сообщалось о планах приобрести спецавтомобили для выездных осмотров детей. В 2026-м ожидается поставка 1 комплекса, в 2027-м планируется получить 2, а в 2028-м - еще 1.