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Общество

8 районов области получат передвижные медицинские комплексы

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В Пензенскую область поступили 9 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в районах.

8 районов области получат передвижные медицинские комплексы

Один из них - маммограф, его направят в Бессоновскую районную больницу.

Другие 8 - спецавтомобили, укомплектованные оборудованием, которое соответствует оснащению фельдшерско-акушерского пункта. Их получат медучреждения в Кузнецком, Каменском, Нижнеломовском, Сердобском, Бессоновском, Лопатинском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

8 районов области получат передвижные медицинские комплексы

Передвижные комплексы используют, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи людям, проживающим в сельских населенных пунктах, уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Комплексы приобретены за счет федерального бюджета. Планировалось, что они поступят в марте.

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Источник — фото областного минздрава
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