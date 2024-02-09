8 районов области получат передвижные медицинские комплексы

09.02.2024 | 12:32

В Пензенскую область поступили 9 передвижных медицинских комплексов, которые будут работать в районах.

Один из них - маммограф, его направят в Бессоновскую районную больницу.

Другие 8 - спецавтомобили, укомплектованные оборудованием, которое соответствует оснащению фельдшерско-акушерского пункта. Их получат медучреждения в Кузнецком, Каменском, Нижнеломовском, Сердобском, Бессоновском, Лопатинском, Сосновоборском и Шемышейском районах.

Передвижные комплексы используют, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи людям, проживающим в сельских населенных пунктах, уточнили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

Комплексы приобретены за счет федерального бюджета. Планировалось, что они поступят в марте.