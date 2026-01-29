В лопатинских лесах охотники добыли 6 волков

В лопатинских лесах охотники добыли 6 волков
В Лопатинском районе охотники убили 6 волков, рассказали в четверг, 29 января, в Минлесхозе Пензенской области.

«Это важный шаг в борьбе за сохранение баланса в природе и предотвращение распространения болезней среди диких животных», - отметили в министерстве.

Такие плотоядные животные, как волки, наносят значительный вред охотничьим ресурсам региона и могут переносить бешенство. Поэтому минлесхоз совместно с рядовыми охотниками работает над снижением численности этих хищников.

В октябре 2024-го в Пензенской области к охотничьим ресурсам добавили гибрид волка и собаки. Это связано с тем, что волкособы (так их коротко именуют) добывают больше, чем им нужно, чтобы насытиться, и уничтожают и домашних, и диких животных.

В частности, охотоведы и егери постоянно обнаруживают трупы косуль и оленей, загнанных и задушенных этими хищниками. Особенно часто такое происходит зимой.

