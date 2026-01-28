У 16 жителей Заречного нашли онкологию во время диспансеризации

В Заречном за 2025 год почти 18 тысяч человек прошли диспансеризацию и почти 2,5 тысячи - профилактический осмотр. У горожан выявили различные заболевания, в том числе онкологию.

У 187 зареченцев нашли гипертоническую болезнь, у 87 - болезни органов пищеварения, у 40 - глаукому. У 34 человек впервые обнаружили сахарный диабет, у 16 - онкологию.

«Это не просто цифры. За каждой из них - человеческая история, которая могла бы стать трагедией, но обернулась шансом на здоровую и счастливую жизнь», - отметили в администрации закрытого города.

В возрасте 18-39 лет диспансеризацию нужно проходить 1 раз в 3 года; тем, кто старше 40 лет, - ежегодно. Ее проводят бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления, по месту работы или учебы.

Ранее в минздраве подвели итоги диспансеризации взрослого населения Пензенской области в 2025 году. Обследование прошли более 500 тысяч человек. На осмотрах впервые выявили 811 случаев злокачественных новообразований, более 9 000 - болезней системы кровообращения, почти 2 300 - сахарного диабета, более 1 500 - заболеваний органов пищеварения, 987 - органов дыхания.