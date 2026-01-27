В Заречном хотят запустить автобус до аграрного университета

В Заречном планируют организовать маршрут до аграрного университета в Ахунах, рассказал глава закрытого города Алексей Костин.

По его словам, схема движения уже разработана.

«Ждем, пока завершатся технические работы по организации маршрута со стороны ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», - отметил Костин на своих страницах в соцсетях.

Предполагается, что автобусы до ПГАУ начнут ходить в марте-апреле, частота движения - 3 раза в день.

В понедельник, 26 января, возобновилась работа межмуниципального маршрута № 102 Заречный (132-й квартал) - ПГУ. Он работает во время учебного года - с 1 сентября по 30 июня. Стоимость проезда - 50 руб.

Как заявил Костин, маршрут очень востребован у зареченцев. Автобус необходим не только студентам ПГУ, им пользуются учащиеся медколледжа, сотрудники различных организаций, в том числе больницы имени Бурденко.