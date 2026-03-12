Названы адреса в Пензе, попавшие под отключение света 13 марта

В пятницу, 13 марта, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Сосновке, Ахунах, Заводском районе и микрорайоне Автодром Вираж. Также света не будет в нескольких строениях в Засечном.

С 8:30 до 12:00 без электричества останутся:

- ул. Добролюбова, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 25а, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 1310, з/у 11а;

- пр-д Добролюбова, 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в;

- ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б;

- Садовое Кольцо, 17г, 17д;

- ул. Сосновка, 1а.

С 8:30 до 16:00 электричество не будут подавать в дома № 2а, 4, 4Б, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на ул. Озерной в Засечном, а с 8:30 до 16:30 - в дома № 3а, 3Б, 5-19 на ул. Лодочной и № 1-9 в Лодочном пр-де.

С 9:00 до 12:00 свет отключат по адресам:

- ул. Воровского, 25/11, 27, 29, 31;

- ул. Комсомольская, 25, 32;

- ул. Комсомольская/Беляева, 31/5;

- ул. Литейная, 12, 14;

- ул. Литейная/Ударная, 10/1;

- ул. Литейная/Беляева, 16/1.

С 13:00 до 15:00:

- Арбековский пер., 1, 2а, 3, 5-12, 53Б;

- Арбеково-5, 3-я очередь, стр. 75 (Виражная);

- Большая Арбековская ул., 30, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 45Б, 48, 48а, 50а, 52, 52а, 54а, 54Б;

- ул. Виражная, 30, 30а, 31, 32Б, 32в, стр. 32, 37, 39, 43, 43а, 43Б, стр. 88, з/у 33;

- тер. 2-й Кордон, 1-9, 6а, з/у 2а;

- ул. Переходная, з/у1, 4, 4а, 5, 5а, 7а, 7-16, 18, 20а;

- ул. Радужная, 51, 53;

- Радужный пр-д, 16;

- ул. Сиреневая, 5;

- Солнечный пер., 1, 4-17, 19, 20;

- ул. Хорошая, 77, 86а;

- ул. Ясная, 3, 5, 6, 8-11, 15, 18, 20-32, 34-36, 39, 41, уч. 67, к/н 197.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.