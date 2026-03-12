Сервис «второй руки» чаще всего подключают россияне старше 60 лет

По данным ВТБ, 70% россиян, которые подключили сервис «второй руки», старше 60 лет. В основном механизм оказался востребованным среди женщин - их доля среди защищаемых составила 65%. 69% таких клиентов держат на счетах до 2 млн рублей, 26% - от 2,5 млн и 2% - от 15 млн.

Для подтверждения крупных банковских операций они привлекают доверенных близких. Это тоже в основном женщины (55%), из них 28% в возрастной группе 40-50 лет.

Молодые люди (20-25 лет) менее всего заинтересованы в установке контроля над своими операциями со стороны родных и близких - таких только 3%.

Механизм «второй руки» помогает уберечь деньги клиентов от действий мошенников, отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков. Клиент выбирает доверенное лицо, которое подтверждает крупные операции.

Чтобы назначить «защитника», необязательно идти в отделение вместе с ним - все можно сделать в пару кликов в онлайн-приложениях банков. Важно, чтобы доверенное лицо было клиентом того же банка.

При настройке сервиса указывается сумма, при превышении которой потребуется подтверждение перевода или снятия наличных от близкого человека.

Назначить нового защитника или отказаться от сервиса можно в любой момент, при отключении 24 часа будет действовать период охлаждения.