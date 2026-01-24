Пензенских детей без их согласия включают в подозрительные чаты

В Министерстве образования Пензенской области призвали родителей регулярно проверять телефоны детей. Причина - случаи включения школьников в подозрительные телеграм-чаты.

Такие группы следует немедленно покинуть и не поддаваться на любые сомнительные призывы и провокации.

В октябре 2025 года в региональном минобре отмечали, что в школьных чатах массово рассылаются ложные сообщения о вооруженных нападениях на образовательные учреждения и торгово-развлекательные центры. Родителей попросили не верить такой информации и не распространять ее дальше.

Дети часто становятся жертвами мошенников в соцсетях. Злоумышленники пишут подросткам от имени школьных психологов, заведующих, директоров и выманивают личные данные.

Известна и схема, когда мошенники связываются с детьми, представляясь работниками поликлиник. Аферисты требуют код из СМС, фото страхового полиса, СНИЛСа и так далее.