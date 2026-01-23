В районе Ахунского переезда запретили движение транспорта

В пятницу, 23 января, в Пензе временно закрыли проезд в районе Ахунского переезда, сообщили в администрации Заречного.

Запрещено движение автомобилей и общественного транспорта в направлении микрорайона ГПЗ-24.

«Движение автобусов осуществляется через переезд и далее по улице Чаадаева», - предупредили в администрации ЗАТО.

Автомобилистов попросили заранее планировать свой маршрут и выезжать заблаговременно. Есть риск возникновения пробок.

Как долго будут действовать ограничения, не сообщается.

Чуть позже в администрации Заречного уточнили информацию: через Ахунский переезд разрешат проезжать автобусам и маршруткам.

Зареченские автомобилисты смогут добраться до Пензы через Монтажный или улицу Коннозаводскую.