В Пензе жители ГПЗ встали в огромных пробках

В Пензе утром в пятницу, 23 января, микрорайон ГПЗ-24 встал в пробках. Затор образовался даже на новой дороге, открытой в июле 2025-го, чего на памяти местных жителей до этого не случалось.

Согласно информации «Яндекс Пробок» на 8:30, движения транспорта практически нет на улице Измайлова от СОК «Семейный» в направлении моста имени Капашина, Антонова - по направлению в центр города и местами - от центра, Стрельбищенской - по направлению в центр от улицы Перекоп до пересечения с Измайлова.

Затруднено движение на улице Казанской и мосту имени Капашина.

Автомобилисты сообщили в Сети, что не работает светофор на выезде с моста Капашина на улицу Кирова. Также водители написали, что на кольце в ГПЗ работает регулировщик.

Ранним утром 23-го числа автолюбителей предупредили: в районе Ахунского переезда дорогу перекроют. Проезд разрешат только маршруткам и автобусам.

