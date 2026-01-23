В новой поликлинике Кузнецка настроили цифровой рентген-аппарат

В новой поликлинике Кузнецка настроили цифровой рентген-аппарат
В новой взрослой поликлинике Кузнецка, строительство которой завершилось в 2025 году, продолжается установка и подключение оборудования.

Так, в пятницу, 23 января, стало известно, что к работе готов современный цифровой рентген-аппарат.

«Как и другие рентген-комплексы региона, аппарат будет подключен к Центральному архиву медицинских изображений, что позволит хранить результаты исследований в единой системе, а также использовать технологии искусственного интеллекта для анализа снимков», - отметили в областном минздраве.

В целом для нового учреждения в Кузнецке закупили более 2 600 единиц медицинской техники стоимостью 464 млн рублей.

Объект вошел в структуру Кузнецкой межрайонной больницы. Планируется, что поликлиника начнет работать в конце I квартала 2026 года.

