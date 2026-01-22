В Пензенской области озвучили число утонувших в 2025 году

В 2025 году в Пензенской области зарегистрировали 21 несчастный случай на воде, погибли 18 человек, рассказал в четверг, 22 января, руководитель регионального ГУ МЧС России Дмитрий Козлов.

По сравнению с 2024-м число происшествий на воде уменьшилось на 32,2%, количество погибших - на 36%.

Утонули 8 человек, сообщил Дмитрий Козлов.

Удалось спасти троих.

Трагедии в основном происходили из-за купания в необорудованных местах, неумения плавать, состояния алкогольного опьянения, оставления детей без присмотра.

Ранее в регионе подвели итоги купального сезона 2025 года. За этот период в водоемах области погибли 6 человек, в том числе 1 девочка.

Несчастный случай с ребенком произошел в Сердобске 5 июля. 6-летняя девочка в компании других детей шла по пешеходному мостику через реку Сердобу, остановилась, чтобы ополоснуть ноги, и упала в воду. Ее не удалось спасти.

В 2024 году трагедии на воде унесли жизни 30 человек. 14 признали погибшими в результате утопления.