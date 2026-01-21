Жителя Шемышейского района заставили отдать государству 27 га

У жителя Шемышейского района после вмешательства прокуратуры изъяли участок площадью более 27 га, расположенный вблизи села Усть-Уза.

Надзорный орган установил, что мужчина зарегистрировал право собственности на землю незаконно. В состав участка включен пруд, образованный на реке Кула.

Прокурор района через суд потребовал вернуть гектары в собственность государства. Иск был удовлетворен.

«Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее аналогичным образом был возвращен в собственность государства участок площадью более 32 га, незаконно проданный администрацией Городищенского района юридическому лицу. В его состав вошли земли государственного лесного фонда и пруд, образованный на реке Можаровке.