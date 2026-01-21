Жителя Шемышейского района заставили отдать государству 27 га

Общество

Жителя Шемышейского района заставили отдать государству 27 га
Печать
Telegram

У жителя Шемышейского района после вмешательства прокуратуры изъяли участок площадью более 27 га, расположенный вблизи села Усть-Уза.

Надзорный орган установил, что мужчина зарегистрировал право собственности на землю незаконно. В состав участка включен пруд, образованный на реке Кула.

Прокурор района через суд потребовал вернуть гектары в собственность государства. Иск был удовлетворен.

«Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства», - сообщили в областной прокуратуре.

Ранее аналогичным образом был возвращен в собственность государства участок площадью более 32 га, незаконно проданный администрацией Городищенского района юридическому лицу. В его состав вошли земли государственного лесного фонда и пруд, образованный на реке Можаровке.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
земля прокуратура суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!