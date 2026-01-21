Назван размер единовременного пособия при рождении ребенка

Общество

Назван размер единовременного пособия при рождении ребенка
Печать
Telegram

С 1 февраля в Пензенской области увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка. Однако составит он не 28 773 рубля, как планировалось изначально, а чуть менее 28 500.

Предполагалось, что пособия и выплаты проиндексируют на 6,8%, но, так как инфляция за 2025 год оказалась ниже (5,59%), показатель уменьшили до 5,6%.

Сейчас пособие равняется 26 941 рублю. В 2025 году его получили 4 694 семьи региона.

«Выплата положена всем россиянам, ставшим родителями, независимо от дохода и трудоустройства. Работающим пособие автоматически перечисляется через работодателя. Неработающие могут подать заявление в Соцфонд», - сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.

Оформить выплату необходимо в течение полугода с рождения ребенка. При рождении двойни или тройни деньги начисляются на каждого малыша.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пособие ребенок соцфонд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!