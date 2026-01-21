Главный следователь области проведет личный прием граждан

В четверг, 22 января, руководитель областного управления СК России Владимир Игнатенков проведет личный прием граждан.

Встреча пройдет в следственном отделе по Октябрьскому району города Пензы (ул. Рахманинова, 28а) с 15:00 до 16:00.

Предварительно записаться можно по телефонам: 8 (8412) 63-64-71, 63-64-11.

«На личном приеме гражданам необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность», - предупредили в СУ СКР по Пензенской области.

19 января Владимир Игнатенков назвал самые громкие дела 2025 года.