Активным кузнечанам помогут в восстановлении мостика через Труев
Пешеходный мостик через реку Труев в кузнецких Карпатах нуждается в восстановлении. Об этом представительница микрорайона заявила на личном приеме у главы города Виктора Агафонова.

Речь идет о конструкции в районе улицы Гражданской, которую регулярно сносит при разливе реки весной.

Каждый год в это время жители некоторых домов на улице Городок Лесничества оказываются изолированными от внешнего мира. Они давно просят соорудить настоящий мост.

«Как мне доложили, эта переправа самодельная, не является объектом капитального строительства и на балансе города не стоит. Однако у жителей мостик востребован», - отметил Виктор Агафонов.

Он заявил, что поддержит инициативу активных граждан, которые своими силами возьмутся за восстановление мостика.

