Жители Кузнецка рассказали об исчезновении моста через реку Труев

06.04.2022 | 11:11

В Кузнецке исчез мост через реку Труев. Об этом местные жители сообщили во вторник, 5 апреля, на странице городского сообщества во «ВКонтакте».

«А Труев тем временем поднимается!!! На Гражданской через реку мостика уже нет - затопило или уплыл!!! Может быть, наконец сделают мостик понадежней?!» - написал автор поста.

К нему присоединились и другие кузнечане: «А ничего, что въезд на ул. Городок Лесничества закрыт? Когда здесь будет настоящий мост! Практически каждую весну изолированы от внешнего мира. Слава богу, пешим ходом можно пройти, но через Долгушино можно проехать только на тракторе», - возмутилась Галина К.

Администрация Кузнецка ответила, что в течение месяца будет проведена ревизия всех пешеходных мостов через реку Труев, мостик на улице Гражданской восстановят.

«В связи с поднятием уровня воды в реке Труев приняты меры по обустройству обводного канала.

Проезд для транспорта оперативных служб в городок Лесничество обеспечен через тело плотины гидротехнического сооружения Долгушино, пешеходное сообщение организовано по пешеходному мосту через реку Труев. Прежнее сообщение будет восстановлено, когда уровень воды в реке Труев снизится до нормы», - говорится в сообщении мэрии.

Аналогичная ситуация сложилась в Пензенском районе. Люди из села Волхонщино оказались отрезаны от мира. Несколько дней на Заречной улице школьники не посещают уроки, пенсионеры не могут получить пособия по старости, добраться до магазина также невозможно - мост смыло водой.