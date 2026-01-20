В России планируют модернизировать банкноты 3 номиналов

В ближайшие 2 года Центробанк РФ планирует разработать и выпустить модернизированные банкноты 3 номиналов. Об этом говорится в «Основных направлениях развития наличного денежного обращения на 2026-2030 годы». Документ размещен на сайте регулятора.

Речь идет о банкнотах достоинством 500, 50 и 10 рублей. Работа запланирована на 2026-2028 годы.

Модернизация купюр необходима для профилактики фальшивомонетничества. ЦБ РФ усиливает защиту денег и улучшает их качество.

«Одновременно с этим Банк России стремится к тому, чтобы банкноты всего номинального ряда были выполнены в едином стиле, поддерживали преемственность цветовых решений и легко распознавались как людьми, в том числе слабовидящими, так и различными автоматическими устройствами», - поясняется в документе.

В октябре в стране запустили голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей. Однако чуть позже его отменили из-за большого количества попыток техническими средствами увеличить число голосов за некоторые объекты.

Предполагалось, что на лицевой стороне денег будет один из 6 символов Пятигорска: гора Машук или Бештау, академическая галерея и цветник, скульптура Орла, беседка Эолова Арфа, Лермонтовская галерея (в голосовании лидировали академическая галерея и скульптура Орла, терзающего змею). Для изображения на оборотной стороне рассматриваются 16 символов разных регионов Северо-Кавказского федерального округа (в топе находились гора Эльбрус, Грозный-Сити и Дербентская крепость).

В конце декабря в России представили новую банкноту номиналом 1 000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне купюры изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной - Саратовский автомобильный мост, судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани.