В Пензенской области почетным донорам повысят выплаты
Более 4,5 тыс. жителей Пензенской области носят звание «Почетный донор России». Каждому из них полагается выплата, которая после индексации на 4% составит 19 497 рублей 68 копеек.

Выплата не облагается налогом и осуществляется один раз в год не позднее 1 апреля текущего года, уточнили в областном минздраве.

Почетного звания удостаиваются те, кто безвозмездно сдал:

- кровь/тромбоциты 40 раз;

- плазму 60 раз;

- кровь/тромбоциты 25 раз + 15 раз плазму;

- кровь/тромбоциты менее 25 раз + плазму, чтобы в сумме получилось 60 донаций.

Помимо денежного вознаграждения, почетные доноры могут воспользоваться нематериальными льготами. К ним относятся лечение в государственных учреждениях здравоохранения вне очереди, приоритет при распределении путевок в санатории и право взять отпуск в любое удобное время.

«Почетные доноры России – это люди, которые не просто однажды сдали кровь. Они делают это регулярно и безвозмездно на протяжении многих лет. Благодаря донорам пациенты получают шанс на выздоровление, а система здравоохранения - надежный ресурс для спасения жизней», - рассказала главврач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

Ранее стало известно, что в регионе в 2025 году заготовили 20 546 литров цельной донорской крови. Почетными донорами стали 214 человек.

