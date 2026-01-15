В Пензенской области за год заготовили 20 546 л донорской крови

В Пензенской области за год заготовили 20 546 л донорской крови
В 2025 году в Пензенской области собрали 20 546 литров цельной донорской крови. Итоги подвели в региональном минздраве.

«По сравнению с 2024 годом на 20% увеличился объем заготовки клеток крови, на 8% вырос объем заготовки эритроцитосодержащих сред», - уточнили в ведомстве.

Сотрудники Пензенского центра крови провели 27 924 донации - это на 5,3% больше, чем было в 2024-м.

За 12 месяцев донорами стали 11 650 человек - на 500 больше предыдущего показателя. 214 человек получили нагрудный знак «Почетный донор России».

«Кроме того, в ушедшем году активно проводилась работа по наполнению Федерального регистра доноров костного мозга, в котором на сегодняшний день состоит около 1 500 жителей Сурского края», - добавили в минздраве.

