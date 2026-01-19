Глава Пензы искупался в проруби на Крещение

Глава Пензы Олег Денисов в ночь на 19 января искупался в проруби на Суре в микрорайоне ГПЗ. Фотографиями он поделился в своем телеграм-канале.

«Каждый год стараюсь присоединиться к крещенским купаниям. Несмотря на мороз, многие пришли отдать дань традициям», - написал Олег Денисов.

Ранее стало известно, что омовение в иордани совершили более 7 000 жителей Пензенской области.

Купания в официальных местах прошли без происшествий. Около прорубей дежурили спасатели, медики, полицейские и представители органов местного самоуправления.

В Пензе Крещение отмечали на берегу Суры на ГПЗ. Там оборудовали купели, организовали буфет с горячим чаем, предусмотрели парковку. Праздничное богослужение провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.