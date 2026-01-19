Глава Пензы искупался в проруби на Крещение

Общество

Глава Пензы искупался в проруби на Крещение
Печать
Telegram

Глава Пензы Олег Денисов в ночь на 19 января искупался в проруби на Суре в микрорайоне ГПЗ. Фотографиями он поделился в своем телеграм-канале.

«Каждый год стараюсь присоединиться к крещенским купаниям. Несмотря на мороз, многие пришли отдать дань традициям», - написал Олег Денисов.

Глава Пензы искупался в проруби на Крещение

Ранее стало известно, что омовение в иордани совершили более 7 000 жителей Пензенской области.

Купания в официальных местах прошли без происшествий. Около прорубей дежурили спасатели, медики, полицейские и представители органов местного самоуправления.

Глава Пензы искупался в проруби на Крещение

В Пензе Крещение отмечали на берегу Суры на ГПЗ. Там оборудовали купели, организовали буфет с горячим чаем, предусмотрели парковку. Праздничное богослужение провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
крещение купель денисов
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!