Более 7 000 жителей Пензенской области окунулись в прорубь
Крещенские купания в Пензенской области в официальных местах прошли без происшествий, сообщили в региональном ГУ МЧС России в понедельник, 19 января.

Омовение в иордани совершили более 7 000 человек.

Около прорубей дежурили спасатели, медики, полицейские и представители органов местного самоуправления. От МЧС были задействованы 392 сотрудника и 148 единиц техники.

В Пензе в ночь на 19 января Крещение отмечали на берегу Суры в микрорайоне ГПЗ. Там оборудовали купели, организовали буфет с горячим чаем, предусмотрели парковку.

Праздничное богослужение провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

