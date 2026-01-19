20 января в Пензенской области будет идти небольшой снег

20 января в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток будет идти небольшой снег, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут -8...-13 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до -4...-9, а к следующей ночи (на среду) опустятся к отметкам -9...-14.

До 20 января включительно в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных холодов, означающий реальную угрозу.

Западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

Ранее метеорологи сообщили, что в первой половине рабочей недели область окажется под влиянием поля пониженного атмосферного давления, температурный режим будет выше нормы на 1-3 градуса.

В старину подмечали: если 20 января была пасмурная погода или шел снег, лето оказывалось вполне обычным, без аномальных температур.

