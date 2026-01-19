Жителей Пензенской области ждет вторая волна морозов

Общество

Жителей Пензенской области ждет вторая волна морозов
Печать
Telegram

Погода на текущей неделе будет переменчивой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 19 января.

Сначала регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления.

«Ожидается преобладание облачной со снегом погоды. Температурный режим окажется выше нормы на 1-3 °С», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем главным станет Сибирский антициклон. В результате, по словам Светланы Иванковой, жителей области ждет вторая волна морозов. «На улице будет малооблачно и без осадков», - добавила она.

В конце недели в ночное время прогнозируется похолодание до -26...-29 градусов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!