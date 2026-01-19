Жителей Пензенской области ждет вторая волна морозов

Погода на текущей неделе будет переменчивой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 19 января.

Сначала регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления.

«Ожидается преобладание облачной со снегом погоды. Температурный режим окажется выше нормы на 1-3 °С», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Затем главным станет Сибирский антициклон. В результате, по словам Светланы Иванковой, жителей области ждет вторая волна морозов. «На улице будет малооблачно и без осадков», - добавила она.

В конце недели в ночное время прогнозируется похолодание до -26...-29 градусов.