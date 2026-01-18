Стоянка у Пензы-I будет бесплатной первые 40 минут

Общество

Стоянка у Пензы-I будет бесплатной первые 40 минут
Печать
Telegram

На Привокзальной площади у Пензы-I в тестовом режиме действуют шлагбаумы, разграничивающие потоки. Далее планируется ввести в эксплуатацию платную парковку на 228 машино-мест. В течение первых 40 минут деньги взиматься не будут.

Сейчас устройства функционируют на 2 полосах для заезда общественного транспорта, еще 2 оставлены под свободное движение такси и частных авто, сообщили в городской администрации.

О необходимости разделить потоки на Привокзальной площади, через которую проходят 33 маршрута городского, межмуниципального и дачного транспорта, в мэрии рассказывали в сентябре 2025 года.

По замыслу, мера поможет избежать хаотичной парковки и создать комфортную среду для посетителей вокзала.

Для пешеходов предусмотрены тротуары, островки безопасности и зебры для пересечения проезжей части.

Кроме того, на площади установлена система видеонаблюдения. Благодаря круглосуточному контролю удастся оперативно реагировать на нештатные ситуации, что повышает безопасность всех участников движения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
площадь парковка мэрия
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!