Стоянка у Пензы-I будет бесплатной первые 40 минут

На Привокзальной площади у Пензы-I в тестовом режиме действуют шлагбаумы, разграничивающие потоки. Далее планируется ввести в эксплуатацию платную парковку на 228 машино-мест. В течение первых 40 минут деньги взиматься не будут.

Сейчас устройства функционируют на 2 полосах для заезда общественного транспорта, еще 2 оставлены под свободное движение такси и частных авто, сообщили в городской администрации.

О необходимости разделить потоки на Привокзальной площади, через которую проходят 33 маршрута городского, межмуниципального и дачного транспорта, в мэрии рассказывали в сентябре 2025 года.

По замыслу, мера поможет избежать хаотичной парковки и создать комфортную среду для посетителей вокзала.

Для пешеходов предусмотрены тротуары, островки безопасности и зебры для пересечения проезжей части.

Кроме того, на площади установлена система видеонаблюдения. Благодаря круглосуточному контролю удастся оперативно реагировать на нештатные ситуации, что повышает безопасность всех участников движения.