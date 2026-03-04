Приставы закрыли известный бар на улице Московской

Общество

Приставы закрыли известный бар на улице Московской
В Пензе вечером во вторник, 3 марта, закрыли бар «Арлекино» на улице Московской. Причиной стало нарушение заведением санитарных правил.

Проверка показала, что персонал бара работал без санитарных книжек. В помещениях не было дезинфицирующих средств. Заведение использовало продукцию без маркировки и сопроводительной документации. Это представляло угрозу жизни и здоровью граждан.

«Суд признал владельца клуба виновным и назначил административное наказание - приостановление деятельности заведения на 80 суток», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФССП.

Пристав-исполнитель выехал на место и вручил предпринимателю требование о немедленном прекращении работы. Помещения опечатали, входные двери закрыли.

Бар заработает после устранения всех нарушений.

«Арлекино» - известное заведение на Московской. Многие местные жители были недовольны его работой из-за шума и периодически случавшихся драк.

