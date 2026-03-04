В Пензенской области за год выросла детская смертность

В Пензенской области в 2025 году коэффициент смертности детей 0-17 лет составил 43,0 на 100 000 населения. Это больше, чем в 2024-м (33,7).

Такие предварительные данные приводятся в постановлении регионального правительства о внесении изменений в программу «Обеспечение неонатального скрининга на территории Пензенской области». Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Также выросли коэффициент младенческой смертности (дети до года): с 4,1 в 2024-м до 5,6 в 2025-м - и показатель смертности малышей в возрасте 0-4 года: с 5,5 до 6,45 соответственно.

Среди причин младенческой смертности лидируют отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (то есть с 22-й недели беременности и до 7 полных суток жизни новорожденного).

На втором месте - врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения. На третьем - внешние причины.

На 1 января 2025 года общая численность детского населения (0-17 лет) составила 212 689 человек. Это 17,3% от всех жителей региона.