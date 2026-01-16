Только 11% опрошенных пензенцев хотят окунуться в иордань

11% опрошенных пензенцев собираются в этом году поддержать традицию крещенских купаний. Такие данные приводятся в исследовании SuperJob.

Опрос проводился 12-14 января среди экономически активного населения.

Согласно выводам аналитиков, 9% из собирающихся окунуться в иордань уже имеют такой опыт, 2% готовы сделать это впервые.

Чаще привержены традиции крещенских купаний мужчины - 12% против 7% среди женщин. Больше всего желающих пройти испытание - это молодежь до 35 лет.

65% респондентов заявили, что никогда не купались на Крещение. 10% признались, что практиковали это, но в этом году откажутся из-за состояния здоровья или отсутствия иордани поблизости.

Ранее региональное ГУ МЧС России опубликовало список мест для крещенских купаний в регионе. В Пензе иордань будет только одна - на Старой Суре в районе ГПЗ-24 (улица Антонова).