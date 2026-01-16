Пензенцев беспокоит судьба Суворовского рынка

Пензенцев, проживающих в центре города, волнует судьба рынка, расположенного в районе бывшего троллейбусного депо № 1 на улице Суворова, 122.

Люди предполагают, что базар перенесут в другое место, а здесь начнется стройка.

В региональном министерстве градостроительства и архитектуры прокомментировали эту информацию: заявлений на выдачу разрешения на строительство капитальных объектов в ведомство не поступало.

Уточняется, что земельный участок, о котором идет речь, находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, а также разнотиповой разноэтажной жилой застройки.

Он был сформирован в 2013 году и находится в частной собственности.