Пензенцев беспокоит судьба Суворовского рынка

Общество

Пензенцев беспокоит судьба Суворовского рынка
Печать
Telegram

Пензенцев, проживающих в центре города, волнует судьба рынка, расположенного в районе бывшего троллейбусного депо № 1 на улице Суворова, 122.

Люди предполагают, что базар перенесут в другое место, а здесь начнется стройка.

В региональном министерстве градостроительства и архитектуры прокомментировали эту информацию: заявлений на выдачу разрешения на строительство капитальных объектов в ведомство не поступало.

Уточняется, что земельный участок, о котором идет речь, находится в зоне смешанной и общественно-деловой застройки, а также разнотиповой разноэтажной жилой застройки.

Он был сформирован в 2013 году и находится в частной собственности.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
рынок строительство земля
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!