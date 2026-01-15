Пензенцев просят не парковаться у аэропорта в ночь на 16 января

Пензенцев просят не парковаться у аэропорта в ночь на 16 января
В городском управлении ЖКХ обратились к водителям с просьбой не оставлять автомобили около аэропорта.

Речь идет о периоде с 20:00 четверга, 15 января, до 8:00 16-го числа.

На страницах управления в соцсетях уточняется, что на это время запланирована расчистка стоянки у аэропорта от снега.

«Из-за большого количества припаркованных машин качественное проведение работ не представляется возможным», - пояснили в ведомстве.

В Пензе расчистка улиц осуществляется в круглосуточном режиме. Объем вывезенного в январе снега уже превысил показатели 2025 года.

