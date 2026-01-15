За устранением прорыва в проезде Литвинова следит прокуратура

Общество

За устранением прорыва в проезде Литвинова следит прокуратура
Печать
Telegram

По факту коммунальной аварии в районе проезда Литвинова, 1а, из-за которой днем в четверг, 15 января, многие пензенцы остались без холодной воды, организована проверка.

Процесс ликвидации прорыва на магистральном водоводе контролирует прокуратура.

По данным надзорного органа, ХВС отсутствует более чем в 40 многоквартирных и 330 частных домах, а также объектах социальной инфраструктуры (полный список - здесь).

Во время проверки установят обстоятельства аварии, оценят деятельность ресурсоснабжающей организации по своевременному устранению ее последствий, а также соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение коммунальной услугой.

Особое внимание уделят длительности перерыва подачи ресурса и организации подвоза воды населению. Кроме того, проанализируют основания для перерасчета платы за ЖКУ. При необходимости примут исчерпывающие меры реагирования, уточнили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
водоснабжение отключение ресурс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!