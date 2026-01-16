Врач предупредил об опасности разговоров на холоде

Морозы могут негативно отразиться на состоянии зубной эмали и повредить ее, предупредил стоматолог-терапевт Павел Лысенков.

В беседе с изданием «Газета.ru» он пояснил, что все ткани организма одинаково реагируют на тепло и холод: расширяются при нагревании и сжимаются при низкой температуре.

Такие колебания опасны для зубной эмали, так как могут привести к ее микроповреждениям. Особенно опасно пить на морозе горячие или холодные напитки, в том числе газированные.

Кроме того, стоматолог посоветовал долго не разговаривать на улице в холода. Это может привести к пересыханию слизистой оболочки рта (дефицит слюны делает зубы уязвимыми к воздействию внешней среды), а также к дополнительной нагрузке на эмаль, что повысит риск ее повреждения.

«Появление чувствительности зубов - повод не откладывать визит к специалисту. Своевременная диагностика позволяет определить причину проблемы, провести необходимое лечение и подобрать средства для домашнего ухода, которые помогут снизить чувствительность и защитить зубы в холодное время года», - рассказал Лысенков.

