Назван средний размер пенсии в регионе после индексации

С 1 января жителям региона проиндексировали все виды страховой пенсии (по старости, потере кормильца и инвалидности). Прибавка на 7,6% коснулась 346 610 человек, сообщили в Отделении СФР по Пензенской области.

Средний размер выплаты, получаемой неработающими пенсионерами, вырос на 1 640 рублей и достиг 23 923 рублей.

«С января также увеличилась фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Теперь стоимость одного ИПК равна 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости - 9 584,69 рубля», - уточнили в СФР.

Гражданам в возрасте 80 и более лет, а также инвалидам I группы фиксированная выплата к пенсии назначается в двойном размере. Надбавка за уход за лицами данной категории увеличена до 1 413,86 рубля.

«Что касается порядка индексации работающим и неработающим пенсионерам, то он абсолютно одинаков для обеих категорий. Отличие для работающих пенсионеров состоит лишь в том, что размер прибавки рассчитают не от суммы, которую они уже получают, а от той пенсии, которую они могли бы получать, если бы не работали. После прекращения трудовой деятельности они получат повышенную пенсию, рассчитанную по всем пропущенным индексациям за период работы», - объяснили специалисты.

Допустим, согласно лицевому счету, пенсия условного пензенца с учетом всех индексаций составляет 30 000 рублей. Так как он несколько лет работает, деньги ему поступают без учета индексации - например, 20 000. После прибавки на 7,6% с января пензенцу начислят на 2 280 рублей больше, поскольку проиндексируют сумму, указанную в лицевом счете. Значит, он будет получать 22 280 рублей. При увольнении в начале года пензенцу уже с февраля станут платить 32 280.

«Все перерасчеты проведены Отделением СФР по Пензенской области автоматически. В связи с новогодними праздниками многие пенсионеры уже получили проиндексированную пенсию за январь. Предновогодняя выплата поступила тем, у кого перечисление пенсии через банк пришлось на дни зимних каникул», - добавили в Соцфонде.