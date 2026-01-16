Пензенские народные дружинники помогли раскрыть 20 преступлений

Пензенские народные дружинники помогли раскрыть 20 преступлений
В Пензенской области народные дружинники вышли на дежурства 29 831 раз. Такую статистику за 11 месяцев 2025-го обнародовало министерство региональной безопасности.

С помощью активистов полиция пресекла 1 594 административных правонарушения и раскрыла 20 преступлений.

Сейчас в регионе действуют 156 народных дружин. В их рядах состоят 1 663 человека.

Помимо дружинников, охранять порядок в Пензенской области помогает и отряд содействия полиции «Тигр». Стать его участником могут юноши и девушки от 18 лет.

Отряд создали в 2022 году. За 3 года его численность выросла в 2,5 раза и превысила 1 200 человек.

