Стал известен список мест массового купания на Крещение

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало список официальных мест массового купания на Крещение в 2026 году.

В Пензе иордань будет только одна - на Старой Суре в районе ГПЗ-24 (улица Антонова).

В Кузнецке санкционированных мест для погружения в воду два:

- купальня храма-часовни Параскевы Мученицы на Кустарной площади;

- пруд вблизи 1-й Бутурлинской, 45.

В Заречном желающие смогут окунуться в прорубь на пруду в зоне отдыха «Лесная».

В Белинском районе иорданей будет три, их организуют на водоемах:

- пруд Редкий Дуб в Поимском сельсовете (2,5 км от поселка Шарово);

- пруд на ручье Королейка в городе Белинском;

- родник святой Пятницы в селе Нижние Поляны Камынинского сельсовета.

В Башмаковском районе официальное место одно - Смагин пруд в райцентре.

В Бековском районе - четыре:

- река Хопер в Бекове;

- озеро Глубокое в Вертуновском сельсовете;

- ручей Явленный в Пяшинском сельсовете;

- источник Казанской Божьей Матери в селе Хованщино Волынщинского сельсовета.

В Вадинском районе купель одна - при Свято-Тихвинском Керенском мужском монастыре в райцентре.

В Городищенском их шесть:

- купель источника Серафима Саровского в районе автодороги между р. п. Чаадаевка и Кузнецком-12;

- родник на улице Заречной в селе Канаевка;

- купель Евстифеевского родника в Городище (в 1 км на северо-восток от города);

- купель родника на улице Речной/Заречной в деревне Луговые выселки;

- купель родника в селе Вышелей;

- купель родника на Октябрьской улице в селе Соловейка.

В Земетчинском - два места:

- родник Стреличка в поселке Пашково;

- родник на улице Советской в селе Ушинка.

В Иссинском - два:

- река Исса в районе дома № 60 на улице Пролетарской в Иссе;

- святой источник на восточной окраине села Кисловка.

В Камешкирском - родник Покровский в селе Пестровка.

В Колышлейском районе окунуться можно будет в иордань на реке Колышлей в селе Трескино.

В Кузнецком официальных мест два:

- часовня-купальня святителя Спиридона Тримифунтского в селе Радищево;

- источник святой мученицы Параскевы в селе Монастырском.

В Лопатинском - только купальня в селе Пылково (в помещении).

В Лунинском - три места:

- купель у св. источника Владимирской Божьей Матери на Пионерской, 48, в селе Большой Вьяс;

- святой источник Серафима Саровского в селе Тепловка;

- святой источник Казанской Божьей Матери в селе Иванырс.

В Мокшанском - только родник святой Параскевы в селе Богородском.

В Малосердобинском - родник «Богомольный» в селе Малая Сердоба (в 4 км к юго-востоку от села).

В Наровчатском - три места:

- Паник родник в Новопичурском сельсовете;

- родник Николая Чудотворца в Скановском сельсовете;

- родник (святой источник преподобных Антония и Феодосия Печерских) на территории пещерного монастыря в Скановском сельсовете.

В Нижнеломовском - четыре:

- родник Салолейка в Усть-Каремшинском сельсовете;

- родник в селе Монастырском Норовского сельсовета;

- родник в Кувак-Никольском сельсовете;

- родничок Тепленький в Виргинском сельсовете.

В Никольском - четыре:

- купальня на роднике в селе Маис;

- купальня на роднике в селе Соколовка;

- купальня на роднике в селе Ахматовка;

- купальня на роднике в селе Нижний Шкафт.

В Неверкинском районе определено одно место - родник в селе Алешкино.

В Пензенском - четыре:

- купель в селе Большая Валяевка;

- купальня в селе Ермоловка;

- река Сура в микрорайоне Спутник;

- нижний пруд в селе Соловцовка.

В Пачелмском - три купели:

- на территории церкви в селе Калиновка;

- в селе Шейно;

- в селе Старая Толковка.

В Сердобском - три:

- пруд на территории бывшего санатория «Полесье» в Сердобске;

- пруд на улице Вяземского в селе Мещерском;

- купель на территории мужского пещерного монастыря Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни в селе Сазанье.

В Спасском - две:

- родник Святая вода на реке Коке в Спасске;

- родник в Косоуровом овраге в Беднодемьяновском сельсовете.

В Сосновоборском - две:

- родник-купель в селе Тешнярь;

- родник-купель в селе Русский Качим.

В Шемышейском - святой источник «Семь ключей» в селе Мордовская Норка.