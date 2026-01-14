Стал известен список мест массового купания на Крещение

Общество

Стал известен список мест массового купания на Крещение
Печать
Telegram

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало список официальных мест массового купания на Крещение в 2026 году.

В Пензе иордань будет только одна - на Старой Суре в районе ГПЗ-24 (улица Антонова).

В Кузнецке санкционированных мест для погружения в воду два:

- купальня храма-часовни Параскевы Мученицы на Кустарной площади;

- пруд вблизи 1-й Бутурлинской, 45.

В Заречном желающие смогут окунуться в прорубь на пруду в зоне отдыха «Лесная».

В Белинском районе иорданей будет три, их организуют на водоемах:

- пруд Редкий Дуб в Поимском сельсовете (2,5 км от поселка Шарово);

- пруд на ручье Королейка в городе Белинском;

- родник святой Пятницы в селе Нижние Поляны Камынинского сельсовета.

В Башмаковском районе официальное место одно - Смагин пруд в райцентре.

В Бековском районе - четыре:

- река Хопер в Бекове;

- озеро Глубокое в Вертуновском сельсовете;

- ручей Явленный в Пяшинском сельсовете;

- источник Казанской Божьей Матери в селе Хованщино Волынщинского сельсовета.

В Вадинском районе купель одна - при Свято-Тихвинском Керенском мужском монастыре в райцентре.

В Городищенском их шесть:

- купель источника Серафима Саровского в районе автодороги между р. п. Чаадаевка и Кузнецком-12;

- родник на улице Заречной в селе Канаевка;

- купель Евстифеевского родника в Городище (в 1 км на северо-восток от города);

- купель родника на улице Речной/Заречной в деревне Луговые выселки;

- купель родника в селе Вышелей;

- купель родника на Октябрьской улице в селе Соловейка.

В Земетчинском - два места:

- родник Стреличка в поселке Пашково;

- родник на улице Советской в селе Ушинка.

В Иссинском - два:

- река Исса в районе дома № 60 на улице Пролетарской в Иссе;

- святой источник на восточной окраине села Кисловка.

В Камешкирском - родник Покровский в селе Пестровка.

В Колышлейском районе окунуться можно будет в иордань на реке Колышлей в селе Трескино.

В Кузнецком официальных мест два:

- часовня-купальня святителя Спиридона Тримифунтского в селе Радищево;

- источник святой мученицы Параскевы в селе Монастырском.

В Лопатинском - только купальня в селе Пылково (в помещении).

В Лунинском - три места:

- купель у св. источника Владимирской Божьей Матери на Пионерской, 48, в селе Большой Вьяс;

- святой источник Серафима Саровского в селе Тепловка;

- святой источник Казанской Божьей Матери в селе Иванырс.

В Мокшанском - только родник святой Параскевы в селе Богородском.

В Малосердобинском - родник «Богомольный» в селе Малая Сердоба (в 4 км к юго-востоку от села).

В Наровчатском - три места:

- Паник родник в Новопичурском сельсовете;

- родник Николая Чудотворца в Скановском сельсовете;

- родник (святой источник преподобных Антония и Феодосия Печерских) на территории пещерного монастыря в Скановском сельсовете.

В Нижнеломовском - четыре:

- родник Салолейка в Усть-Каремшинском сельсовете;

- родник в селе Монастырском Норовского сельсовета;

- родник в Кувак-Никольском сельсовете;

- родничок Тепленький в Виргинском сельсовете.

В Никольском - четыре:

- купальня на роднике в селе Маис;

- купальня на роднике в селе Соколовка;

- купальня на роднике в селе Ахматовка;

- купальня на роднике в селе Нижний Шкафт.

В Неверкинском районе определено одно место - родник в селе Алешкино.

В Пензенском - четыре:

- купель в селе Большая Валяевка;

- купальня в селе Ермоловка;

- река Сура в микрорайоне Спутник;

- нижний пруд в селе Соловцовка.

В Пачелмском - три купели:

- на территории церкви в селе Калиновка;

- в селе Шейно;

- в селе Старая Толковка.

В Сердобском - три:

- пруд на территории бывшего санатория «Полесье» в Сердобске;

- пруд на улице Вяземского в селе Мещерском;

- купель на территории мужского пещерного монастыря Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни в селе Сазанье.

В Спасском - две:

- родник Святая вода на реке Коке в Спасске;

- родник в Косоуровом овраге в Беднодемьяновском сельсовете.

В Сосновоборском - две:

- родник-купель в селе Тешнярь;

- родник-купель в селе Русский Качим.

В Шемышейском - святой источник «Семь ключей» в селе Мордовская Норка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
крещение купель купание
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!