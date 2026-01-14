Стал известен список мест массового купания на Крещение

ГУ МЧС России по Пензенской области опубликовало список официальных мест массового купания на Крещение в 2026 году.
В Пензе иордань будет только одна - на Старой Суре в районе ГПЗ-24 (улица Антонова).
В Кузнецке санкционированных мест для погружения в воду два:
- купальня храма-часовни Параскевы Мученицы на Кустарной площади;
- пруд вблизи 1-й Бутурлинской, 45.
В Заречном желающие смогут окунуться в прорубь на пруду в зоне отдыха «Лесная».
В Белинском районе иорданей будет три, их организуют на водоемах:
- пруд Редкий Дуб в Поимском сельсовете (2,5 км от поселка Шарово);
- пруд на ручье Королейка в городе Белинском;
- родник святой Пятницы в селе Нижние Поляны Камынинского сельсовета.
В Башмаковском районе официальное место одно - Смагин пруд в райцентре.
В Бековском районе - четыре:
- река Хопер в Бекове;
- озеро Глубокое в Вертуновском сельсовете;
- ручей Явленный в Пяшинском сельсовете;
- источник Казанской Божьей Матери в селе Хованщино Волынщинского сельсовета.
В Вадинском районе купель одна - при Свято-Тихвинском Керенском мужском монастыре в райцентре.
В Городищенском их шесть:
- купель источника Серафима Саровского в районе автодороги между р. п. Чаадаевка и Кузнецком-12;
- родник на улице Заречной в селе Канаевка;
- купель Евстифеевского родника в Городище (в 1 км на северо-восток от города);
- купель родника на улице Речной/Заречной в деревне Луговые выселки;
- купель родника в селе Вышелей;
- купель родника на Октябрьской улице в селе Соловейка.
В Земетчинском - два места:
- родник Стреличка в поселке Пашково;
- родник на улице Советской в селе Ушинка.
В Иссинском - два:
- река Исса в районе дома № 60 на улице Пролетарской в Иссе;
- святой источник на восточной окраине села Кисловка.
В Камешкирском - родник Покровский в селе Пестровка.
В Колышлейском районе окунуться можно будет в иордань на реке Колышлей в селе Трескино.
В Кузнецком официальных мест два:
- часовня-купальня святителя Спиридона Тримифунтского в селе Радищево;
- источник святой мученицы Параскевы в селе Монастырском.
В Лопатинском - только купальня в селе Пылково (в помещении).
В Лунинском - три места:
- купель у св. источника Владимирской Божьей Матери на Пионерской, 48, в селе Большой Вьяс;
- святой источник Серафима Саровского в селе Тепловка;
- святой источник Казанской Божьей Матери в селе Иванырс.
В Мокшанском - только родник святой Параскевы в селе Богородском.
В Малосердобинском - родник «Богомольный» в селе Малая Сердоба (в 4 км к юго-востоку от села).
В Наровчатском - три места:
- Паник родник в Новопичурском сельсовете;
- родник Николая Чудотворца в Скановском сельсовете;
- родник (святой источник преподобных Антония и Феодосия Печерских) на территории пещерного монастыря в Скановском сельсовете.
В Нижнеломовском - четыре:
- родник Салолейка в Усть-Каремшинском сельсовете;
- родник в селе Монастырском Норовского сельсовета;
- родник в Кувак-Никольском сельсовете;
- родничок Тепленький в Виргинском сельсовете.
В Никольском - четыре:
- купальня на роднике в селе Маис;
- купальня на роднике в селе Соколовка;
- купальня на роднике в селе Ахматовка;
- купальня на роднике в селе Нижний Шкафт.
В Неверкинском районе определено одно место - родник в селе Алешкино.
В Пензенском - четыре:
- купель в селе Большая Валяевка;
- купальня в селе Ермоловка;
- река Сура в микрорайоне Спутник;
- нижний пруд в селе Соловцовка.
В Пачелмском - три купели:
- на территории церкви в селе Калиновка;
- в селе Шейно;
- в селе Старая Толковка.
В Сердобском - три:
- пруд на территории бывшего санатория «Полесье» в Сердобске;
- пруд на улице Вяземского в селе Мещерском;
- купель на территории мужского пещерного монастыря Казанской Алексиево-Сергиевской пустыни в селе Сазанье.
В Спасском - две:
- родник Святая вода на реке Коке в Спасске;
- родник в Косоуровом овраге в Беднодемьяновском сельсовете.
В Сосновоборском - две:
- родник-купель в селе Тешнярь;
- родник-купель в селе Русский Качим.
В Шемышейском - святой источник «Семь ключей» в селе Мордовская Норка.