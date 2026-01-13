В Пензе под крещенские купания отвели только одно место

Определено место для крещенских купаний в Пензе в ночь с 18 на 19 января. Решение принято на аппаратном совещании под руководством главы города Олега Денисова в понедельник, 12 января.

Как и в прошлом году, официальную купель оборудуют в зоне отдыха рядом с ЖК «Сурская Ривьера» в микрорайоне ГПЗ-24. На объекте будут дежурить полиция, спасатели и медики.

«Во избежание несчастных случаев районным администрациям вместе с управлением по делам ГОЧС нужно провести рейды по водоемам, напомнить жителям о запрете омовения в несанкционированных местах», - поставил задачу Олег Денисов.

Начальник управления Алексей Михайлов в свою очередь сообщил, что в 10 местах предполагаемого появления стихийных купелей будут дежурить сотрудники ведомства и правоохранительных органов.

Ранее стали известны места крещенских купаний в Кузнецке: в районе Кустарной площади, возле церкви Параскевы-мученицы, и в низине у родника на 2-й Бутурлинской улице.