16 января пензенцев ждет морозный день без осадков

16 января в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -18...-23 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до -12...-17, а к следующей ночи (на субботу) опустятся к отметкам -21...-26.

Из-за аномальных холодов на период с 16 по 20 января в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную опасность.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

По словам метеорологов, к выходным фон атмосферного давления повысится, а морозы станут еще более крепкими.

В старину подмечали: какой будет погода 16 января, таким окажется март - теплым или холодным.