16 января пензенцев ждет морозный день без осадков

Общество

16 января пензенцев ждет морозный день без осадков
Печать
Telegram

16 января в Пензенской области ожидается малооблачная погода без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на пятницу уличные термометры покажут -18...-23 градуса, днем ртутные столбики поднимутся до -12...-17, а к следующей ночи (на субботу) опустятся к отметкам -21...-26.

Из-за аномальных холодов на период с 16 по 20 января в регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности, означающий реальную опасность.

На протяжении суток будет дуть восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

По словам метеорологов, к выходным фон атмосферного давления повысится, а морозы станут еще более крепкими.

В старину подмечали: какой будет погода 16 января, таким окажется март - теплым или холодным.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
погода прогноз синоптик
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!