В Пензе стартовала ежегодная акция «Спаси елку»

В Пензе стартовала акция «Спаси елку», сообщили в пятницу, 16 января, в региональном минлесхозе. Она проходит каждый год.

Цель мероприятия - дать новогодним деревьям вторую жизнь и не допустить, чтобы они оказались на свалке. «Спасенные» елки переработают на щепу, которая послужит подстилкой для животных в зоопарке.

На данный момент нераспроданные деревья с елочных базаров уже доставили в Пензенский зоопарк. Они украшают вольеры обитателей.

Пензенцы тоже могут помочь животным. Для этого требуется:

- избавить елку от мишуры, игрушек, скотча и т. д.;

- принести ее на любую контейнерную площадку и оставить рядом с баком.

Оператор по обращению с ТКО соберет елки и организует их переработку.

«Присоединяйтесь к акции «Спаси елку». Вместе мы сокращаем количество отходов и показываем, что елка может стать частью экологического цикла», - призвали пензенцев в минлесхозе.