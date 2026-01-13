В минстрое прокомментировали изменения маршрута № 1т

Общество

В Пензе анализируют пассажиропоток на маршруте № 1т, сообщили в региональном министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

С 1 января маршрут изменили. Ранее микроавтобусы ходили от магазина «Север» (ТЦ «Домино»), теперь конечной стала улица Совхозная. Маршрутки при движении от Совхозной следуют к площади Маршала Жукова через остановки «Строительный университет» и «Магазин «Буратино».

Изменения не понравились жителям района у ТЦ «Домино».

«У нас здесь продуктовые базы, школа, три детских сада, детская поликлиника, а на Совхозной, куда перенесли конечную, один дом и общежитие. Ну сядут там один или два человека, в чем выгода и смысл?» - задала вопрос жительница Пензы на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

На обращение ответил представитель регионального минстроя.

«Автобусы маршрута № 1т работают в тестовом режиме для анализа пассажиропотока», - сообщил он.

Как долго продлится тестовый режим, не сообщается.

