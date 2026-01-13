В детских садах Пензы повысили родительскую плату

С 1 января в Пензе увеличили размер платы за присмотр и уход за воспитанниками детских садов.

Причина - рост цен на продукты, а также высокая годовая инфляция в регионе (10,7%), пояснили в областном министерстве образования.

Родительская плата в детских садах повысилась на 10%. Для пензенцев, чьи дети посещают группы раннего возраста (до 3 лет), она составляет 112 руб. (+10 руб.), группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - 121 руб. (+11 руб.) на одного ребенка в день.

Ранее стало известно, что в пензенских школах увеличилась стоимость питания.

Завтраки или обеды в начальных классах теперь стоят 111,94 руб., в 5-11-х завтрак - 102 рубля, обед - 152.