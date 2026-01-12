В пензенских школах изменилась стоимость питания

Учеба

В пензенских школах изменилась стоимость питания
Печать
Telegram

С 2026 года в пензенских школах изменилась стоимость питания. Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве образования.

Так, увеличилась цена завтраков или обедов для учеников начальных классов (один прием пищи бесплатный, второй - платный). Вместо 99,76 рубля родителям теперь придется отдавать 111,94. В минобре подчеркнули, что стоимость индексируется ежегодно.

Что касается остальных классов, то для этой категории детей государственные школы самостоятельно устанавливают цены в пределах норм, утвержденных постановлением.

В муниципальных учебных заведениях стоимость определяют органы местного самоуправления. Конкретно в Пензе у 5-11-х классов завтрак теперь стоит 102 рубля, обед - 152.

В последний раз цены поднимались с 1 января 2025 года: тогда прием пиши в начальной школе стал обходиться в 99,76 рубля, завтраки для остальных детей - 92, обеды - 138.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
питание школа цена
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!