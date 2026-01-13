Счетная палата проверит деятельность АО «Пензгорстройзаказчик»

Общество

Счетная палата проверит деятельность АО «Пензгорстройзаказчик»
Печать
Telegram

Счетная палата Пензенской области проведет проверку АО «Пензгорстройзаказчик». Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко.

Как сообщили в региональном правительстве, в зоне внимания специалистов окажется период работы организации с 2022 по 2025 годы.

Учредителем АО «Пензгорстройзаказчик» является городская администрация. Оно было создано в феврале 2019 года путем акционирования одноименного муниципального унитарного предприятия.

16 декабря 2025-го пост генерального директора организации покинул депутат регионального Законодательного собрания Иван Николаев. Он руководил АО «Пензгорстройзаказчик» с 2021 года.

Новым генеральным директором стал Андрей Сергеевич Ушенин.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пензгорстройзаказчик губернатор увольнение
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!