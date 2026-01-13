Счетная палата проверит деятельность АО «Пензгорстройзаказчик»

Счетная палата Пензенской области проведет проверку АО «Пензгорстройзаказчик». Такое поручение дал губернатор Олег Мельниченко.

Как сообщили в региональном правительстве, в зоне внимания специалистов окажется период работы организации с 2022 по 2025 годы.

Учредителем АО «Пензгорстройзаказчик» является городская администрация. Оно было создано в феврале 2019 года путем акционирования одноименного муниципального унитарного предприятия.

16 декабря 2025-го пост генерального директора организации покинул депутат регионального Законодательного собрания Иван Николаев. Он руководил АО «Пензгорстройзаказчик» с 2021 года.

Новым генеральным директором стал Андрей Сергеевич Ушенин.