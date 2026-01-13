Перечислены улицы Пензы, где расширили проезжую часть

Перечислены улицы Пензы, где расширили проезжую часть
В ночь на вторник, 13 января, МБУ «Пензавтодор» планировало убрать снег и расширить проезжую часть на улицах Новоселов, 65 лет Победы, Героя Сергеева, Тиражной, проспекте Победы (от ЗАГСа до трассы М-5 и в обратном направлении до Урожайной, от Серпуховской до Фадеева).

Также коммунальщики должны были поработать в проездах Литвинова и Совхозном, на Сурском, Свердловском и Терновском мостах (в обе стороны), рассказали в управлении ЖКХ города.

Как утром 13-го числа отметил в своем телеграм-канале глава Пензы Олег Денисов, первостепенная задача, стоящая перед «Пензавтодором», - очистить основные магистрали для общественного транспорта. Борьба с последствиями непрекращающихся снегопадов ведется постоянно, однако по-настоящему заметными усилия коммунальщиков станут тогда, когда интенсивность осадков уменьшится.

13 января к работе привлекли 115 единиц техники и 147 человек.

«По пешеходным зонам ситуация пока сложнее. Боремся с тем, чтобы привести тротуары и территории у остановок в порядок», - сообщил Денисов.

Он добавил, что в частном секторе тоже много работы для районных администраций.

