Мошенники приглашают пензенцев в администрацию за пайком

В Пензе зафиксировали звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками городской администрации. Об этом в мэрии предупредили во вторник, 13 января.

Аферисты присваивают себе имена людей, которые на самом деле не числятся в штате органа местного самоуправления.

Горожан приглашают принять участие в торжественном награждении либо забрать продовольственный паек. Далее якобы для оформления пропуска в администрацию предлагается продиктовать номер паспорта и СНИЛС.

«Будьте бдительны! Не сообщайте свои персональные данные. Поделитесь информацией с близкими и знакомыми, чтобы защитить себя и окружающих от действий злоумышленников», - призвали горожан в мэрии.

Аналогичную схему мошенники применяли в областном центре в ноябре 2025 года.

