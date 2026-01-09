Начать расчистку реки Ломовки хотят в 2027 году

В Нижнеломовском районе собираются расчистить реку Ломовку и углубить ее дно. О подготовке соответствующей проектно-сметной документации сообщил региональный минлесхоз.

Работы пройдут в границах Большехуторского сельсовета в 2027-2028 годах.

«Проектная организация провела все необходимые инженерные изыскания, согласовала участки временного складирования изъятого грунта и разработала технологические решения для проведения работ. Также предусмотрены технологические проезды и стоянки», - рассказали в министерстве.

Ранее стало известно, что средства на расчистку Ломовки выделят из федерального бюджета.

Расчистка ждет и реку Пензу. Проектную документацию предполагают оформить в наступившем году. Работы проведут в районе Мичуринского сельсовета, на остальных территориях проблем не наблюдается - дно реки там песчаное, ила мало.